Трамп вибрав дипломатію замість військових дій.

Ізраїль планував завдати удару по іранських ядерних об'єктах уже в травні, але останніми тижнями президент США Дональд Трамп відмовився від цієї ідеї на користь переговорів із Тегераном про обмеження його ядерної програми, пише The New York Times. Зазначається, що Трамп ухвалив своє рішення після дебатів в адміністрації.

Як пише NYT, ізраїльські чиновники розробили плани нападу на іранські ядерні об'єкти в травні. Метою удару було відсунути здатність Тегерана розробляти ядерну зброю на рік або більше.

Однак майже всі плани вимагали б допомоги США не тільки для захисту Ізраїлю від іранської відплати, а й для забезпечення успіху ізраїльської атаки, що зробило б Сполучені Штати центральною частиною самої атаки.

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При цьому після місяців внутрішніх обговорень, як зазначає видання, Трамп вибрав дипломатію замість військових дій.

Минулої суботи США та Іран провели переговори в Омані - вперше за адміністрації Трампа, включно з його першим президентським терміном 2017-2021 років. Водночас обидві країни охарактеризували переговори як "позитивні та конструктивні".

За словами одного з джерел, другий раунд переговорів заплановано на суботу, і він, найімовірніше, відбудеться в Римі.

Ядерні переговори Ірану та США

США намагаються змусити Іран відмовитися від планів зі створення ядерної зброї. Зокрема, Дональд Трамп погрожував військовими діями і встановив жорсткі терміни на укладення нової угоди.

Днями стартували непрямі переговори між Іраном і США за посередництва міністра закордонних справ Оману. Кожна делегація перебувала в окремій кімнаті, а повідомленнями представники США та Ірану обмінювалися через главу МЗС Оману.

Американський лідер наполягає, що Іран не може мати ядерної зброї.

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