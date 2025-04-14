За словами американського президента, "CBS вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає позбавити ліцензії телемережу CBS після публікації інтервʼю з президентом Володимиром Зеленським та сюжету про Гренландію, на яку Трамп має свої плани.

"Майже щотижня "60 Minutes", проти якої подано позов на мільярди доларів за фальсифікацію президентських виборів 2024 року в інтерв'ю з кандидатом у президенти Камалою Гарріс, що зазнала невдачі, згадує ім'я "Трамп" у принизливій та наклепницькій формі, але "етер" цього вікенду перевершив усі їхні наміри", – заявив американський лідер в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа журналісти випустили дві історії про нього, одна з яких повʼязана з Україною, інша – з Гренландією. В контексті України він вкотре заявив, що ця війна не почалася б, якби він був президентом. Крім того, Трамп продовжує стверджувати, що вибори 2020 року, де він поступився Байдену, були сфальсифіковані.

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"Для мене велика честь судитися з 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі. Вони зробили все можливе, щоб незаконно обрати Камалу, включаючи повну і корумповану зміну основних відповідей на питання інтерв'ю, але це не спрацювало. Вони не "Новинне шоу", а нечесні політичні агенти, які просто маскуються під "новини", і повинні нести відповідальність за те, що вони робили і роблять. Вони повинні втратити свою ліцензію! Сподіваємося, що Федеральна комісія з питань зв'язку (FCC) на чолі з її високоповажним головою Бренданом Карром накладе на них максимальні штрафи і покарання, яке є суттєвим, за їхню незаконну і протиправну поведінку. CBS вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну", – наголосив Дональд Трамп.

Дональд Трамп: інші заяви американського президента

14 квітня американський президент Дональд Трамп вчергове видав порцію заяв щодо війни, яку веде Росія проти України. За його словами, винні у ній три людини – диктатор Путін, колишній президент США Джо Байден і чинний президент України Володимир Зеленський. Трамп укотре повторив свої слова про те, що війни не було б, якби він був президентом.

"Президент Зеленський і брехливий Джо Байден жахливо впоралися із ситуацією, допустивши початок цієї трагедії. Існувало безліч способів не допустити її. Але це вже минуле", – сказав він.

Крім того, Трамп прокоментував бажання президента Зеленського придбати зброю в США. У його словах читався натяк на те, що це саме Україна напала на Росію, а не навпаки:

"Послухайте, коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що зможете її виграти, вірно? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, і сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", – заявив Трамп.

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