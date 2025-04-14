Американський президент додав, що робить усе, щоб це припинилося.

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Джо Байден і президент України Володимир Зеленський винні у вторгненні Росії, що почалося.

"Я щойно прийшов, і за чотири роки мого президентства не було жодних проблем із тим, щоб запобігти їй", - зазначив він у новій публікації в Truth Social. За словами Трампа, протягом його першого терміну правління кремлівський диктатор Володимир Путін і всі інші поважали його.

Президент США знову нагадав, що він посилено працює над тим, щоб зупинити "смерті та руйнування", хоча він жодного стосунку до цієї війни не має. Він наголосив, що, якби вибори 2020 року не були "сфальсифіковані", війна б не почалася.

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"Президент Зеленський і брехливий Джо Байден жахливо впоралися із ситуацією, допустивши початок цієї трагедії. Існувало безліч способів не допустити її. Але це вже минуле", - підсумував Трамп.

Інші заяви Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп був одним із тих, хто відреагував на російський удар по Сумах. Але замість засудження дії Путіна та його армії, президент США заявив, що це сталося "помилково".

Крім того, Трамп, розповідаючи про переговори щодо війни в Україні, зазначив, що настає момент, коли потрібно просто "змиритися або заткнутися". "Подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - додав американський президент.

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