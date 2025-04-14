За словами українського нардепа, необхідно знайти, хто поширює кремлівську пропаганду в Білому домі.

ФБР має провести розслідування про поширення російської пропаганди в Білому домі, вважає високопоставлений український депутат, голова комітету Верховної Ради з міжнародних справ Олександр Мережко. За його словами, це необхідно зробити після того, як президент США Дональд Трамп назвав російський ракетний удар по Сумах, унаслідок якого загинули щонайменше 34 людини, "помилкою".

Мережко заявив, що твердження Трампа є "абсурдним", пише The Times. "Це все одно що сказати, що 11 вересня було просто "помилкою" Аль-Каїди. Це дуже тривожна заява, яка і заохочує Путіна до продовження звірств, і демонструє, що хтось з оточення Трампа просуває російські наративи", - зазначив він.

Нардеп наголошує, що просування кремлівської пропаганди в Білому домі - це небезпечно. Адже раніше Трамп говорив, що якби він був президентом, війни б не сталося, то тепер він не може так сказати. "Усі ці звірства відбуваються при ньому. Зараз він - президент", - додав Мережко.

Відео дня

ЗМІ пише, що атака Росії по Сумах є однією з найбільш смертоносних у 2025 році. Загинули 34 людини, включно з двома дітьми. Отримали поранення ще 117 українців. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед постраждалих - дівчинка, народжена цього року. Вісім поранених перебувають у важкому стані.

Коли Трампа запитали про російський удар, він заявив: "Мені сказали, що це була помилка. Я вважаю, це жахливо". Коли його попросили уточнити, що він мав на увазі під "помилкою", він відповів: "Вони помилилися... вам варто запитати в них" - не вказавши, кого саме він має на увазі.

При цьому Мережко припустив, що час атаки обрано не випадково. Наступного тижня - крайній термін, до якого Трамп обіцяв домогтися миру. "Якщо Трамп не доб'ється припинення вогню, як обіцяв до Великодня [20 квітня], він виглядатиме як невдаха. Путін це розуміє і використовує", - сказав він.

Що ще відомо про реакцію США на удар Росії по Сумах

Раніше УНІАН повідомляв про реакцію посла США в Україні. "За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані ракети з касетним зарядом, що тільки посилило масштаб руйнувань і шкоду для мирного населення", - написала Бріджит Брінк у соціальній мережі X (Twitter).

Крім того, сенатор Грем пригрозив Путіну після удару по Сумах. "Путін і мир, вочевидь, не вписуються в одне речення", - написав він. І додав, що якщо нічого не зміниться, то доведеться продовжувати тиск на економіку Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: