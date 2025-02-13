Сьогодні його ім'я внесли у санкційний список.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

Ще 6 лютого американський президент Дональд Трамп підписав указ "Про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду". Сьогодні, 13 лютого, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оновило санкційний список.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вже радісно відреагувала на цю новину: "Аааааа. США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна! Що взагалі відбувається?".

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Ордер на арешт Путіна

Як відомо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського правителя та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації дітей з окупованих територій України.

У травні минулого року прокурор МКС Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за підозрою у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази.

США є важливим союзником Ізраїлю, тому Вашингтон розкритикував це рішення та пообіцяв відповісти на нього. Згодом Штати запровадили санкції проти МКС та його посадовців.

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