Його звинувачують у притягненні "завідомо невинного" до кримінальної відповідальності.

У Росії оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Путіна.

Як пише російське видання Медіазона, в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації з'явилася сторінка з даними Каріма Ахмада Хана. Вказується, що прокурор знаходиться в розшуку за статтею Кримінального кодексу РФ.

Як відомо, Слідчий комітет завів на Хана і суддів МКС Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса кримінальні справи вже через кілька днів після видачі ордера на арешт президента РФ.

Відео дня

Їх звинувачують у притягненні "завідомо невинного" до кримінальної відповідальності і в приготуванні до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин. Видання зазначає, що їм не вдалося знайти дані суддів у базі розшуку МВС.

Ордер на арешт Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Міжнародний кримінальний суд звинуватив Путіна і уповноважену при президенті РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову в депортації дітей і видав ордер на їх арешт.

Тепер російського президента і "дитячого омбудсмена" можуть затримати на території 123-х країн, які ратифікували Римський статут.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МКС історичним. У Росії ж назвали ордер неприйнятним.

Сам прокурор Карім Хан заявляв, що Путін постане перед Гаазьким судом незалежно від заяв Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: