За її словами, рішення має унеможливити новий напад Росії на Україну.

Сполучені Штати Америки, як і Європейський Союз, хочуть досягти в Україні стійкого миру, а не тимчасового перемир'я.

Про це в коментарі DW сказала верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, коментуючи першу розмову із держсекретарем Марко Рубіо. За її словами, Вашингтон та Брюссель переконані у необхідності тиснути на Москву, щоб добитися завершення війни:

"Саме Росія почала цю війну. І Росія ж може її закінчити, припинивши бомбити мирних жителів і цивільну інфраструктуру, а також вивівши свої війська з України. Тому ми повинні чинити на них тиск. Президент Трамп виступав з дуже жорсткими заявами на адресу Путіна. Тож, думаю, у нас схоже бачення ситуації".

Каллас нагадала, що Москва вкладає у військову промисловість 9% ВВП, тому Заходу потрібно бути сильним, щоб посилати "правильні сигнали".

Відео дня

Позиція США щодо війни

Цього тижня ЗМІ писали, що під час першої розмови Каллас і Рубіо домоволися чинити на Москву максимальний тиск, щоб закінчити війну в Україні.

Раніше в команді Трампа повідомили, що хочуть знайти рішення цього конфлікту за 100 днів. Новий американський президент вже пригрозив Кремлю новими санкціями, якщо досягти миру не вдасться.

Вас також можуть зацікавити новини: