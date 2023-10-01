За її словами, під загрозою світова демократія, а не лише окремі країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відповіла, хто може стати новою жертвою диктатора Володимира Путіна.

Як заявила Зурабішвілі в інтерв'ю телеканалу ЛРТ під час візиту до Литви, божевільний диктатор може зазіхнути на Грузію, або країни Балтії.

"Під загрозою вся Європа та сама демократія, майбутнє демократії. Це найважливіша битва, яка зараз ведеться в Україні, і Україна виграє цю битву, бо вона чинить опір так довго, що решті світу це здавалося неможливим. Це, мабуть, найважливіший військовий інструмент, за допомогою якого вона може показати, що є непереможною. Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію", - зазначила Зурабішвілі.

Грузинська лідерка зауважила, що кадрові зміни у командуванні окупаційної армії, ліквідація ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина та зміна стратегій ведення війни свідчать про те, що Путін не зміг реалізувати свої криваві амбіції.

"Перший раунд він уже програв. Тепер необхідно, щоб перемогла Україна, а перемога України призведе до перемоги всіх нас і допоможе забезпечити мир та стабільність", - додала вона.

За її словами, зупинити Путіна можуть українці та солідарність європейських партнерів. Такої згуртованості Путін не очікував.

Позиція Грузії щодо війни

Як відомо, влада Грузії засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, однак відмовляється вводити санкції проти Російської Федерації і допомагати Україні озброєнням.

Тим часом грузинське суспільство активно висловлює підтримку українцям, протестуючи проти російської агресії. Також вони виходили на мітинги проти відновлення авіасполучення з Росією.

Також на боці України з 2014 року воює військове добровольче формування "Грузинський національний легіон".

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