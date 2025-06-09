Українська "Павутина", провалені ядерні переговори і попередження про вторгнення на Тайвань викликають в експертів стурбованість.

Світовий порядок швидко погіршується, і світ небезпечно близький до межі Третьої світової війни, оскільки три ядерні держави - Росія, Китай та Іран одночасно випробовують рішучість Заходу. Як пише Fox News, останнім часом відбулося 5 тривожних подій, і разом вони утворюють надто "жахливу" картину, щоб її можна було ігнорувати.

1. Українська "Павутина"

Як зазначається у статті, ця операція має ознаки західного втручання.

"Хоча Київ узяв на себе відповідальність, складність атаки, включно з точним наведенням на великі відстані та скоординованим часом, припускає розвідувальну та технологічну підтримку США або НАТО... Колишні співробітники розвідки навіть вказували на ймовірну причетність ЦРУ або союзних агентств", - вважають у виданні.

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Як зазначають у Fox News, Москва тепер вважає себе втягнутою у війну з ширшим західним альянсом, і її удар у відповідь може вийти далеко за межі лінії фронту в Україні.

2. Спроби приборкати ядерні амбіції Ірану зазнали ще більшого краху.

Верховний лідер аятолла Алі Хаменеї публічно відкинув пропозицію США, яка дозволила б суворо обмежити низькорівневе збагачення урану.

"Оскільки Ізраїль відкрито розглядає військові дії і переговори зайшли в глухий кут, Близький Схід перебуває на межі потенційної регіональної пожежі - особливо якщо Іран прискорить процес збагачення урану до рівня зброї", - зазначає видання.

3. Телефонна розмова між Трампом і Путіним не призвела до дипломатичного прориву.

"Замість цього дзвінок підкреслив, наскільки глибоко вкоренився конфлікт - і наскільки вузькими стали дипломатичні шляхи, що залишилися", йдеться у статті.

4. Нетрадиційні зовнішні загрози в США

Федеральні прокурори звинуватили китайське цивільне подружжя у спробі контрабанди до США Fusarium graminearum - грибка, що вбиває врожай, який Міністерство юстиції назвало потенційною "зброєю агротероризму". Патоген може знищувати пшеницю, ячмінь і кукурудзу, а його токсини шкідливі як для людей, так і для худоби.

"Незалежно від того, чи була ця змова спрямована державою, чи ні, вона підкреслює тривожну вразливість: Америка дедалі більше наражається на нетрадиційні загрози з боку ворожих суб'єктів", - наголошується в статті.

5. Міністр оборони США Піт Хегсет попередив, що Китай може готуватися до повномасштабного вторгнення на Тайвань.

"Тайванська протока перетворилася на порохову бочку. Якщо Китай почне діяти, втручання США буде практично гарантовано - потенційно розпалюючи великий конфлікт в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Третя світова

Раніше колумніст Bloomberg Марк Чемпіон звернув увагу, що військові планувальники НАТО вже не обговорюють питання того, може чи не може Росія напасти на країни Альянсу. Наразі вони обговорюють - коли і де саме може початися вторгнення.

Тим часом нещодавно заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами про Третю світову війну. На це різко відреагував спецпредставник США Кіт Келлогг.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною - це прикрий, безрозсудний коментар Медведєва, який не відповідає вимогам світової держави", - зазначив Келлог.

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