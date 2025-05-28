Медведєв 'вибухнув' погрозами про Третю світову через заяву Трампа: Келлог відповів

Опальному російському чиновнику не сподобалось, що Трамп публічно розкритикував Путіна.

Спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог назвав "безрозсудним" коментар одіозного заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва з погрозами про Третю світову війну.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Мєдвєдєва, який не відповідає вимогам світової держави", - зазначив Келлог у соціальній мережі X.

Спецпосланець додав, що Трамп та його адміністрація працюють над тим, щоб "зупинити цю війну та припинити вбивства". Келлог також наголосив, що США очікують на отримання від Росії обіцяного нею "меморандуму" (про перемир'я – УНІАН). Посадовець закликав РФ "припинити вогонь зараз".

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Що передувало

Нагадаємо, що вчора Дональд Трамп заявив, що без нього "з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей". Крім того, американський лідер наголосив, що Путін "грає з вогнем".

Втім, практично відразу на цю заяву Трампа відреагував заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв.

"Щодо слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і що з Росією відбуваються "дійсно погані речі". Я знаю лише одну дійсно погану річ - Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!", - заявив він.

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