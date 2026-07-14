Зеленський розкрив подробиці про отримання Україною літаків Rafale та нових систем SAMP/T

Україна отримає 4 з 16 літаків Rafale одразу після проходження пілотами навчання.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати домовленостей, досягнуті спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими міжнародними партнерами. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", - розповів Зеленський.

Коли Україна отримає перші чотири винищувачі Rafale

Крім того, відбудеться й закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них.

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"Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ. Системно розвиваємо українські бойові спроможності", - відзначив Зеленський.

Ліцензії на виробництво SCALP, AASM і Aster 30

"Україна отримує ліцензії на виробництво дуже серйозної зброї - ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30", - наголосив президент.

Також він додав, що Франція співпрацюватиме з Україною та іншими партнерами і в рамках антибалістичної програми FREYJA. Зеленський назвава цю програму особливою майбутньою силою.

ППО для України

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Макрон розповів про серйозні рішення стосовно посилення оборонних можливостей України. Наша країна отримуватиме підтримку у довгостроковій перспективі. Допомога стосується протиповітряної оборони і придбання Україною штурмової авіації - літаків Rafale.

За даними Bloomberg, франко-італійський зенітно-ракетний комплекс SAMP/T NG стає популярною альтернативою американським системам Patriot через дефіцит та тривалі затримки з поставками зброї зі США.

SAMP/T NG є єдиною суверенною європейською альтернативою американській системі, що має протиракетні можливості та повністю інтегрована в структуру НАТО.

У листопаді 2025 року між Україною і Францією була підписана декларація про придбання 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України.

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