Зараз в оборонній програмі PESCO беруть участь Кіпр та Греція, з якими Туреччина має напружені відносини.

Туреччина подала заявку на участь у військовому проекті ЄС щодо військової мобільності в рамках постійної структурованої співпраці (PESCO).

Отримання офіційного запиту від цієї країни-члена НАТО підтвердили Нідерланди, які координують проект, пише Euractiv.

"Туреччина справді поінформувала нас про своє бажання взяти участь у проекті військової мобільності. Як координатор проекту, ми ретельно стежимо за процесом подання заявок, встановленим Радою ЄС", - повідомили в Нідерландах.

Зараз у проекті PESCO беруть участь 24 країни ЄС, зокрема, Кіпр та Греція, з якими Туреччина має напружені відносини. Вірогідно, ці країни негативно відреагують на турецький запит, сприймаючи його як "троянського коня".

Читайте такожУ Євросоюзі встановили умови для участі інших країн у його оборонних проектахОкрім того, якщо запит Туреччини схвалять, деякі дипломати ЄС побоюються "розмивання політичних критеріїв" для прийняття третіх країн до проектів PESCO, що загрожує "підриванням початкової ідеї ЄС про побудову єдиного європейського оборонного потенціалу".

Водночас існує надія, що можлива співпраця Туреччини у PESCO не лише покращить стосунки між ЄС та НАТО, але також може призвести до нормалізації відносин між Туреччиною та Кіпром з Грецією.

Що відомо про PESCO

ЄС запустив Постійну структурну співпрацю в обороні у 2017 році. До неї долучилися 25 з 27 держав ЄС. Ініціативу відмовилися підтримати Великобританія, Данія і Мальта.

Одним з головних елементів PESCO є спільні оборонні проекти, де беруть участь різні держави.

У листопаді 2020 року ЄС погодився допускати до участі у проектах треті держави. Основною умовою є те, що учасники з-за меж Євросоюзу принесуть проекту "значну додану вартість".

Першими третіми країнами, запрошеними до проекту, стали США, Канада та Норвегія. Зокрема, їх планують долучити до флагманського проекту військової мобільності, який має забезпечити швидке та безперешкодне перекидання військ та озброєнь всередині Євросоюзу всіма видами транспорту: залізницею, автотранспортом, літаками та кораблями.

Україна висловлювала бажання долучитися до низки проектів, утім, поки рішення про це не було схвалено.

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Переклад: Катерина Комолова