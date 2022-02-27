При цьому, Туреччина не може блокувати доступ усіх російських військових кораблів до Чорного моря через положення пакту, що звільняє тих, хто повертається на свою зареєстровану базу.

Туреччина змінила свою риторику, назвавши напад Росії на Україну в неділю "війною", і пообіцяла виконувати частини міжнародного пакту Монтре, які обмежують транзит російських військових кораблів із Середземного в Чорне море.

Як пише Reuters, Київ звернувся до Анкари із проханням блокувати вхід російських кораблів у Чорне море, з якого Москва почала вторгнення на південне узбережжя України. Щонайменше шість російських військових кораблів і підводний човен цього місяця пройшли через протоки Туреччини.

"Це вже не просто пара авіаударів, ситуація в Україні - офіційно війна... Ми будемо виконувати Конвенцію Монтре", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Зазначається, що Анкара останніми днями називала атаку Росії неприйнятною, але до неділі не описувала ситуацію в Україні як війну.

Зміна риторики дозволяє Туреччині ввести в дію статті Конвенції Монтре 1936 року, яка дозволяє їй обмежувати морський транзит через протоки Дарданелли та Босфор під час війни або в разі загрози.

Але Чавушоглу повторив, що Туреччина не може блокувати доступ усіх російських військових кораблів до Чорного моря через положення пакту, що звільняє тих, хто повертається на свою зареєстровану базу.

"Не повинно бути жодних зловживань цим звільненням. Судна, які заявляють про повернення на свої бази і проходження через протоки, не повинні брати участь у війні", - сказав Чавушоглу.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина закрила прохід російських військових кораблів до Чорного моря.

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