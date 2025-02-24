Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир і не виключає, що це може відбутися вже під час Рамадану. Про це він сказав під час виступу (онлайн) на саміті "Підтримуй Україну", що проходить у Києві за участю низки іноземних лідерів.
Ердоган зокрема підтвердив від імені своєї країни та народу непохитну підтримку українського народу.
"З моменту анексії Криму у 2014 році Туреччина твердо стоїть на боці справедливої справи України. І три роки тому, коли розпочався широкомасштаний конфлікт, ми чітко дали зрозуміти, що ми проти цієї війни. Сьогодні ми будемо продовжувати надавати допомогу у вигляді дипломатії та перемовин. І ми повинні забезпечити потужну підтримку територіальній цілісності, суверинітету та незалежності України", - зазначив він.
Лідер Туреччини нагадав, що минулого тижня мав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, на якій обговорили "внесок Туреччини в цей критичний момент". Зокрема, готовність Туреччини прийняти переговори.
"Я кажу це з усією щирістю. Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни. Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. Таким чином я щиро сподіваюся, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир. Лише за кілька днів ми вітатимемо святий місяць Рамадан. Сподіваюся, що він принесе мир, спокій і добробут усьому людству", - зазначив Ердоган.
Війна в Україні - позиція Ердогана
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 18 лютого здійснив візит до Туреччини. На спільній прес-конференції, після зустрічі Зеленського та президента Туреччини, Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що його країна готова приймати імовірні переговори між Україною, Росією та США щодо пошуків шляхів припинення війни.