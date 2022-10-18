Випробовування нібито відбулися сьогодні.

У вівторок, 18 жовтня, Туреччина провела секретні випробування балістичної ракети малої дальності. Вони відбулися нібито в акваторі Чорного моря.

Про це повідомляє Bloomberg .

Випробувальний пуск було проведено з мобільної платформи на аеродромі неподалік портового міста Різе о 07:00 за місцевим часом. Ракета пролетіла близько 560 кілометрів і впала біля узбережжя Синопу.

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За даними агентства, ракету розробляли кілька років у рамках секретного проекту "Тайфун". Турецька сторона не розголошує дані про випробовування.

Зусилля Туреччини з вирішення війни в Україні

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни.

Він регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Попередня телефонна розмова Ердогана і Путіна відбулася 7 жовтня і стосувалася насамперед повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час діалогу Ердоган спробував переконати Путіна, що закінчення війни в інтересах усіх сторін.

Ердоган після масштабного обміну полоненими між Україною і РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

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