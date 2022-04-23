Дозвіл на польоти закінчився у квітні.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна закрила повітряний простір для російських літаків, що перевозили солдатів до Сирії.

Про це він розповів журналістам під час візиту в Уругвай, пише Yeni Şafak.

Чавушоглу оголосив, що повітряний простір закрито для російських військових і цивільних літаків, що прямують до Сирії. Дозвіл на польоти закінчився в квітні.

Водночас він нагадав, що Туреччина не приєднувалася до санкцій проти Росії.

"Якщо будь-яка компанія хоче вести бізнес в Туреччині, вона повинна діяти відповідно до наших законів і дотримуватися міжнародного права. Ми не допускаємо жодної незаконної діяльності", - зазначив він.

Раніше Чавушоглу заявив, що у складі НАТО є країни, які хочуть продовження війни в Україні, оскільки це здатне послабити Росію.