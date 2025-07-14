У повітряному просторі Білорусі було зафіксовано щонайменше три російських безпілотники.

Під час російської масованої атаки на Україну на 12 липня безпілотники країни-агресора летіли через повітряний простір Білорусі. Білоруський вертоліт збив один дрон типу "Гербера". Про це УНІАН повідомили обізнані джерела в розвідці.

"Вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь 12 липня атакував та знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України", - зазначили джерела.

Зокрема, за даними джерел, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

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У цьому зв’язку,вертоліт білоруських сил під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрону.

"Уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області", - повідомили в розвідці.

Нальоти дронів - як Україна бореться з "шахедами"

Як повідомляв УНІАН, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначав, що Сили Протиповітряної оборони ЗСУ більше зосереджують увагу на збитті ударних дронів "шахед", а не "Гербер", бо бойова частина "шахедів" щонайменше в десять разів більша і ці дрони-камікадзе становлять набагато серйознішу загрозу.

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