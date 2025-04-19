Досі дрон-обманка використовувався тільки для відволікання уваги української ППО.

Російські окупанти вперше застосували дрон-обманку "Гербера" для нанесення удару по цілі, а не просто для відволікання уваги української ППО. На відповідне відео, що з'явилося в Мережі, звернув увагу військовий оглядач Олександр Коваленко.

БПЛА "Гербера" досі використовувався росіянами під час масованих нічних нальотів "Шахедів" на українські міста. "Гербери" зроблені з гранично дешевих матеріалів і тому можуть виготовлятися у великих кількостях, щоб відволікати на себе українські системи ППО і тим самим дати менш чисельним "Шахедам" шанс прорватися до цілі.

Оскільки "Гербера" зроблена максимально примітивно, на неї досі не вдавалося поставити ні бойову частину, ні систему наведення на ціль. Але тепер росіяни, схоже, знайшли рішення.

На відео, що з'явилося в мережі, показано процес полювання за українським зенітно-ракетним комплексом "Бук-М1" за допомогою саме "Гербери". У ролику видно, як дрон наздоганяє ЗРК, що їде дорогою, і вдаряється в дорогу в безпосередній близькості від машини. При цьому показано не тільки сам удар, спостережуваний з іншого дрона, а й роботу оптичної системи наведення "Гербери" перед ударом.

На опублікованих кадрах видно, що сам ЗРК успішно поїхав далі після атаки, але він міг отримати внутрішні ушкодження, які вимагатимуть тривалого усунення.

"Це може свідчити про недостатню потужність бойової частини, зважаючи на обмежені можливості самого дрона щодо зайвого навантаження на планер. Хай там як, але як засіб ураження, "Гербера", яка виготовляється в режимі нон-стоп із, буквально, підніжних матеріалів, може стати ще одним масовим ударним засобом, як на передовій, так і для терору тилових міст і сіл", - зазначає Коваленко.

Війна в Україні: зброя сторін

Як писав УНІАН, Україна стрімко нарощує виробництво власної артилерії, яка залишається найважливішим видом зброї у війні з Росією. Це особливо важливо в умовах, коли США можуть повністю припинити постачання своєї допомоги.

Також ми розповідали, що російська промисловість поставила російській армії щонайменше два нових фронтових бомбардувальники Су-34. Кількість літаків Су-34, побудованих за всі роки, оцінюють у понад 150 одиниць, а втрати, за даними проєкту Oryx, від початку війни становили щонайменше 30 одиниць.

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