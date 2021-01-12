Всі пасажири, які везли в країну бутерброди з м’ясом чи ковбасою, лишилися без обіду.

Вихід з Європейського Союзу коштував британцям їхніх обідів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Пасажири парому, що прибув до Нідерландів були добряче здивовані, коли митники вилучили їхні сандвічі.

Річ у тім, що правила ввезення харчів для негромадян ЄС суворіші: привозити до держав союзу рибу чи м’ясо заборонено. Ці правила після Брекзиту діють і для британців.

Тому всі пасажири, які везли в країну бутерброди з м’ясом чи ковбасою, лишилися без обіду.

Вихід Британії з ЄС

Велика Британія формально вийшла з Євросоюзу ще 31 січня 2020 року, однак фактично до 31 грудня вона продовжувала співіснувати з ЄС практично на старих умовах - Лондон зберігав доступ до внутрішнього європейського ринку і залишався в митному союзі ЄС.

Переговори про майбутнє партнерство розпочалися 2 березня.

24 грудня Борис Джонсон повідомив, Велика Британія і Європейський Союз узгодили угоду про умови економічної співпраці після Brexit, тобто після 31 грудня 2020 року.

За його словами, угода з ЄС сприятиме захисту робочих місць у Британії і продажу британських товарів без митних тарифів та без квот на ринку Євросоюзу, а також дозволить британським компаніям і експортерам розширити бізнес з європейськими країнами.

30 грудня президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн від Європейського Союзу поставили свої підписи під угодою, аби вона змогла з 1 січня 2021 року застосовуватися на тимчасовій основі, поки її не розгляне Європейський парламент й остаточно не схвалить Рада ЄС.

1 січня Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії остаточно вийшло з Європейського Союзу. Борис Джонсон 31 грудня під час новорічного звернення заявив, що Британія буде «відкритою, шляхетною, космополітичною, інтернаціоналістською країною, яка відстоюватиме вільну торгівлю» і буде «вільною країною, яка діятиме інакше і, якщо треба, краще».

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Автор: УНІАН