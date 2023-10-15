Загальна кількість ізраїльських втрат становить понад 1300 вбитих.

Бойовики ХАМАС продовжують утримувати в Секторі Гази ізраїльських заручників. На даний момент число підтверджених ізраїльських заручників, утримуваних в Газі, становить 126 осіб.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). За даними ЦАХАЛ, загальна кількість ізраїльських жертв становить понад 1300 вбитих.

ХАМАС заявив, що в результаті ізраїльських авіаударів було вбито 13 заручників, серед яких були й іноземці.

Відео дня

Ізраїльські військові заявили, що щонайменше 279 їхніх солдатів було вбито відтоді, як терористичне угрупування ХАМАС напало на Ізраїль.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинські бойовики руху ХАМАС здійснили масований обстріл території Ізраїлю і оголосили про початок операції "Шторм Аль-Акса". 10 жовтня армія Ізраїлю відновила контроль над кордоном з Сектором Гази.

9 жовтня 2023 року ХАМАС заявив про те, що буде страчувати цивільних заручників у відповідь на удари по газі. Терористи стверджують, що страти будуть публічними та фіксуватимуться на аудіо та відео.

15 жовтня стало відомо про те, що до війни проти ЦАХАЛ можуть приєднатися 4 країни. Терористи ХАМАС мають обмежену кількість ракет, проте палестинських бойовиків можуть підтримати треті сторони.

Станом на 15 жовтня повідомлялося про те, що ізраїльські війська чекають наказ, щоб увійти в Сектор Газу.

Вас також можуть зацікавити новини: