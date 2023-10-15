До складу підрозділу входять резервісти, які були призвані після того, як ХАМАС почав свій раптовий напад 7 жовтня.

Ізраїльська бригада Гіваті готова почати наступ на Сектор Гази повітрям, сушею та морем, як тільки надійде відповідний наказ.

Таку заяву зробила редактор Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс, яка знаходиться на півдні Ізраїлю разом з бригадою Гіваті.

"Це боєздатний підрозділ. Вони готові відправитися в Газу, якщо надійде наказ", — говорить Хейнс.

Вона додає, що до складу підрозділу входить безліч резервістів, які були призвані після того, як ХАМАС почав свій раптовий напад 7 жовтня.

За словами Хейнс, у підрозділу є піхотинці, танки та інженерні підрозділи, які можуть впоратися з можливими мінами-пастками та вибухівкою в Секторі Гази.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року палестинські бойовики руху ХАМАС здійснили масований обстріл території Ізраїлю і оголосили про початок операції "Шторм Аль-Акса". 10 жовтня армія Ізраїлю відновила контроль над кордоном з Сектором Гази.

Іран пригрозив втрутитися, якщо Ізраїль почне наземну операцію в Газі.

15 жовтня 2023 року Ізраїль раптово відклав вторгнення в Газу.

США заявили про те, що відправляють другий авіаносець до узбережжя Ізраїлю. Eisenhower приєднається до ударної групи авіаносця USS Gerald R Ford.

Вас також можуть зацікавити новини: