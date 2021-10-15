Судно обіцяють відновити найближчим часом.

До Одеси прибув корабель "Балта" Військово-Морських сил ЗСУ, що зазнав лиха в Чорному морі.

Про це повідомили в командуванні ВМС ЗС України.

Читайте такожПошкоджений у Чорному морі корабель ВМС буксирують до Одеси - Генштаб

"Корабель ВМС ЗС України, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся в пункт постійної дислокації в Одесі", - заявили у відомстві.

Як зазначається, попри штормові умови, завдяки вмілим і оперативним діям екіпажу наслідки аварійної ситуації вдалося локалізувати та не допустити подальше затоплення відсіків корабля. У боротьбі за живучість судна основну роль зіграла підготовка особового складу. Також важливим фактором, який дозволив утримати корабель на плаву, став проведений ремонт, який був реалізований на ньому вперше за останні тридцять років.

"Варто відзначити й професійні дії морської авіації, що здійснила транспортування аварійно-рятувального майна та евакуацію особового складу. Корабель буде відновлений в короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС ЗС України", - зазначили в командуванні.

Командування Військово-Морських Сил ЗС України висловило подяку за надану допомогу керівництву та особовому складу підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України, а також Державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крах судна: що відомо

Інцидент стався 13 жовтня під час виконання кораблем U-811 "Балта" завдань за призначенням.

Аварійна ситуація виникла внаслідок різкого погіршення погодних умов. Корабель ВМС України отримав пошкодження, його поставили на якір.

Автор: Лариса Козова