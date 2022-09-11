Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич запропонував призупинити дію угоди про спрощений візовий режим для громадян Росії.
Про це повідомляє видання Dan, посилаючись на заяву МЗС Чорногорії.
У МЗС вважають, що Чорногорія у всьому повинна бути на боці Євросоюзу, В тому числі, коли йдеться про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.
"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна повинна бути повністю солідарна з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", – заявили в МЗС.
У разі, якщо б уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б введення віз для громадян Російської Федерації.
З 2008 року між Росією і Чорногорією діє угода про безвізові поїздки громадян. Громадяни Росії можуть в'їжджати в Чорногорію і перебувати в країні до 90 днів на підставі чинного проїзного документа, в тому числі закордонного паспорта.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації і заарештувала майно депутатів Держдуми РФ і російських чиновників. У списку опинилися 34 громадян Росії.
9 вересня Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.
Відтепер процедура видачі віз російським громадянам буде складніше і займе більше часу, але треба розібратися, що робити з наявними візами, які вже видали росіянам раніше.
Глава португальської дипломатії Жоао Гомеш Кравіньо уточнив, що "видані візи залишаються дійсними, однак віза не означає автоматичного права в'їзду".