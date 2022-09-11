Якщо уряд підтримає, це означатиме введення віз для громадян Російської Федерації.

Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич запропонував призупинити дію угоди про спрощений візовий режим для громадян Росії.

Про це повідомляє видання Dan, посилаючись на заяву МЗС Чорногорії.

У МЗС вважають, що Чорногорія у всьому повинна бути на боці Євросоюзу, В тому числі, коли йдеться про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

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"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна повинна бути повністю солідарна з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", – заявили в МЗС.

У разі, якщо б уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б введення віз для громадян Російської Федерації.

З 2008 року між Росією і Чорногорією діє угода про безвізові поїздки громадян. Громадяни Росії можуть в'їжджати в Чорногорію і перебувати в країні до 90 днів на підставі чинного проїзного документа, в тому числі закордонного паспорта.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації і заарештувала майно депутатів Держдуми РФ і російських чиновників. У списку опинилися 34 громадян Росії.

9 вересня Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Відтепер процедура видачі віз російським громадянам буде складніше і займе більше часу, але треба розібратися, що робити з наявними візами, які вже видали росіянам раніше.

Глава португальської дипломатії Жоао Гомеш Кравіньо уточнив, що "видані візи залишаються дійсними, однак віза не означає автоматичного права в'їзду".

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