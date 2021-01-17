На місці працюють рятувальники.

Біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аварії російський вантажний корабель.

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Як повідомляє Mash, пригода сталася в провінції Бартин. На місці працюють рятувальники, вони шукають 15 членів екіпажу.

Як повідомляє «Анадолу», турецькі рятувальники ведуть операцію з порятунку близько 15 членів екіпажу, імовірно ті знаходяться на трьох шлюпках.

«Інформації про загиблих або затоплення рятувальних шлюпок не надходило. Через погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена, рятувальники насилу направляються в зону лиха », - повідомив губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.

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Автор: Дмитро Захаров