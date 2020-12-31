Жорсткий новорічний "локдаун" пов'язаний із загрозою нового штаму коронавірусу.

В Індійському Делі міська влада ввела жорсткі карантинні обмеження в новорічну ніч.

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Як повідомляє The Indian Express, в місті введено комендантську годину, в громадських місцях заборонені збори з більш ніж 5 осіб. З 23:00 31 грудня до 6: 00 першого січня заборонено проведення масових заходів та зборів.

Водночас в деяких випадках влада буде давати дозвіл на проведення заходів.

Жорсткий новорічний "локдаун" пов'язаний із загрозою нового штаму коронавірусу, який був знайдений у Великій Британії.

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Автор: Дмитро Захаров