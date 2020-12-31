В Індійському Делі міська влада ввела жорсткі карантинні обмеження в новорічну ніч.
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Як повідомляє The Indian Express, в місті введено комендантську годину, в громадських місцях заборонені збори з більш ніж 5 осіб. З 23:00 31 грудня до 6: 00 першого січня заборонено проведення масових заходів та зборів.
Водночас в деяких випадках влада буде давати дозвіл на проведення заходів.
Жорсткий новорічний "локдаун" пов'язаний із загрозою нового штаму коронавірусу, який був знайдений у Великій Британії.
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