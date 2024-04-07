Париж навряд чи піде на такий крок самостійно, але слова Макрона мають бути підкріплені реальними можливостями.

Президент Франції Еммануель Макрон хоче відправити власну армію в Україну на тлі затримки допомоги Києву з боку США. Париж навряд чи піде на такий крок самостійно, але слова Макрона мають бути підкріплені реальними можливостями. Про це йдеться у матеріалі NZZ.

Видання розповідає про 4 варіанти використання армії Франції на війні в Україні.

Варіант 1: Північніше Києва

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Зона особливого фокусування на північ від столиці з метою недопущення удару з території Білорусі. Це також розвантажило б українську армію і вивільнило сили для фронту.

Варіант 2: Резерв на Запорізькому фронті

Українську армію підтримує французька дивізія, як перешкоджає прориву через Дніпро.

Варіант 3: Північніше Одеси

Зона особливого фокусування на північ від Одеси. Це убезпечить порт. Крім того, французькі війська можуть бути готовими до перекидання до Молдови.

Варіант 4: У Молдові

Резервні сили для підтримки уряду Молдови проти збройних формувань (зелених чоловічків) або російської інтервенції в Гагаузії.

На думку аналітиків, перший і третій варіанти були б насамперед стратегічними та мали б політичну символіку: у разі російського прориву першочерговим буде усунення українського уряду на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Якби Франції вдалося захистити столицю Київ від захоплення, швидкої перемоги Кремля можна було б запобігти.

"Подібне значення має Одеса. Портове місто символізує різноманіття України. Якби вона відійшла до Росії, Україна втратила б культурний центр, що похитнуло б ідею української нації. Крім того, на даний момент Одеса є найважливішою точкою виходу країни до Чорного моря. Якби портове місто було забезпечено в довгостроковій перспективі, Україна залишилася б морською державою. Українській армії вже вдалося значно послабити Чорноморський флот Росії", - йдеться у матеріалі.

Відправка французьких віськ в Україну

У березні президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свої плани розмістити західні війська в Україні. За його словами, Франція може розмістити свої війська в Україні, аби протистояти Росії.

Як сказав Макрон, можливо, в якийсь момент "нам доведеться провести операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити".

Напередодні президент Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Макрона щодо відправки західних військ в Україну. За словами глави держави, якщо ці війська будуть навчати українських бійців тут, "то це буде набагто швидше, ніж відправляти наші бригади за кордон".

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