Президент Франції Еммануель Макрон хоче відправити власну армію в Україну на тлі затримки допомоги Києву з боку США. Париж навряд чи піде на такий крок самостійно, але слова Макрона мають бути підкріплені реальними можливостями. Про це йдеться у матеріалі NZZ.
Видання розповідає про 4 варіанти використання армії Франції на війні в Україні.
Варіант 1: Північніше Києва
Зона особливого фокусування на північ від столиці з метою недопущення удару з території Білорусі. Це також розвантажило б українську армію і вивільнило сили для фронту.
Варіант 2: Резерв на Запорізькому фронті
Українську армію підтримує французька дивізія, як перешкоджає прориву через Дніпро.
Варіант 3: Північніше Одеси
Зона особливого фокусування на північ від Одеси. Це убезпечить порт. Крім того, французькі війська можуть бути готовими до перекидання до Молдови.
Варіант 4: У Молдові
Резервні сили для підтримки уряду Молдови проти збройних формувань (зелених чоловічків) або російської інтервенції в Гагаузії.
На думку аналітиків, перший і третій варіанти були б насамперед стратегічними та мали б політичну символіку: у разі російського прориву першочерговим буде усунення українського уряду на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Якби Франції вдалося захистити столицю Київ від захоплення, швидкої перемоги Кремля можна було б запобігти.
"Подібне значення має Одеса. Портове місто символізує різноманіття України. Якби вона відійшла до Росії, Україна втратила б культурний центр, що похитнуло б ідею української нації. Крім того, на даний момент Одеса є найважливішою точкою виходу країни до Чорного моря. Якби портове місто було забезпечено в довгостроковій перспективі, Україна залишилася б морською державою. Українській армії вже вдалося значно послабити Чорноморський флот Росії", - йдеться у матеріалі.
Відправка французьких віськ в Україну
У березні президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свої плани розмістити західні війська в Україні. За його словами, Франція може розмістити свої війська в Україні, аби протистояти Росії.
Як сказав Макрон, можливо, в якийсь момент "нам доведеться провести операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити".
Напередодні президент Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Макрона щодо відправки західних військ в Україну. За словами глави держави, якщо ці війська будуть навчати українських бійців тут, "то це буде набагто швидше, ніж відправляти наші бригади за кордон".
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