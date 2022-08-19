Французькі генерали беруть уроки з війни в Україні. Імовірність великої війни на сьогодні є найвищою за час після Другої світової війни.

Французька армія в разі повномасштабної війни зіткнеться з проблемами - в першу чергу, з нестачею зброї та боєприпасів.

Про це пише RFI посилаючись на підсумки кількох засідань комісії з оборони Нацзборів Франції, які проводилися на тлі війни Росії проти України. В ході зустрічей обговорювалися питання готовності Франції захистити себе в разі "конфлікту високої інтенсивності".

Відзначається, що ймовірність такого конфлікту на сьогодні є найвищою за час після Другої світової війни.

"Загрози наростають, і перехід до (бойових) дій, як в Україні, це реальність - навіть для Європи... Нестримане застосування сили знову стало для багатьох способом вирішення конфліктів", - сказав начальник Головного штабу Збройних сил Франції Тьєррі Бюркар.

Він також відзначив героїчну боротьбу України, чий приклад показав, наскільки важливим в ході війни є єднання армії й народу. "Мужність і бойовий дух українських солдатів багато в чому обумовлені потужною підтримкою населення країни", - сказав Бюркар додавши, що Франції потрібно зміцнювати зв'язки армії та суспільства.

"Ми бачимо в Україні, що моральна сила, прихильність солдатів справі, яку вони захищають, і взаємна підтримка армії і нації - це не тільки теоретичні питання. Це суттєві положення, які мають оперативний ефект", - додав командувач сухопутними силами Франції П'єр Шиль.

Також важливим аспектом є боротьба з ворожою пропагандою - ще один напрямок, на якому українці діють блискуче.

"Конфлікти 21-го століття глобалізовані [ ... ] і "медіатизовані", із запеклою битвою наративів. Ми стикаємося зі зростаючим маніпулюванням інформацією [...]. Зіткнувшись із збільшеною небезпекою програти війну, попри перемогу на полі бою, вкрай важливо, щоб ми зміцнювали і наші кіберможливості", - говорив генерал авіації Фредерік Парізо.

Глава Сухопутних військ П'єр Шиль зазначає, що "Франція повинна мати можливість розраховувати на свою армію, яка зобов'язана підготуватися і, якщо зажадають обставини, вступити у великий конфлікт".

За словами віце-президента парламентської комісії з оборони Жан-Луї Тьєріо, попри те, що Франція має ядерну зброю і найбільшу армію Європи, що має досвід бойових дій, вона не готова належним чином до повномасштабної війни.

Французькій армії не вистачає, в першу чергу, військової техніки та боєприпасів.

"У нас є боєприпаси на 15 днів, а для деяких видів зброї, які я не можу назвати з міркувань національної безпеки, нам вистачить всього на 3-4 дні", - говорить голова сенатської комісії із закордонних справ, оборони і безпеки Крістіан Камбон.

Франція стала знову збільшувати оборонні витрати в 2017 році на тлі "гібридної війни", яку РФ вела проти України з 2014 року.

Попередні скорочення витрат були пов'язані з тим, що конфлікти високої інтенсивності на європейській території, із розгортанням танків, авіації та артилерії, вважалися малоймовірними.

"Французька армія теж готувалася не до великої війни, а до конфліктів малої інтенсивності - в першу чергу до операцій проти джихадистів в Африці. Але цей досвід не є вирішальним у разі повномасштабної війни", - вважає глава Генштабу Тьєррі Бюркар.

Вторгнення РФ в Україну

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: