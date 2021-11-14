Вони мають намір продовжувати голодування до тих пір, поки третього президента Грузії не переведуть з тюремної до цивільної клініки.

У Грузії 9 опозиційних депутатів парламенту оголосили голодування на знак підтримки третього президента країни Міхеїла Саакашвілі, якого тримають у тюремній лікарні Глданської в'язниці в Тбілісі.

Про це заявив на брифінгу член "Єдиного національного руху" Давид Кіркітадзе, повідомляє IPN.

За його словами, голодування триватиме до тих пір, поки Саакашвілі не переведуть до цивільної клініки.

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Як зазначалося на брифінгу, голодування оголосили: Давид Кіркітадзе, Акакій Мінашвілі, Темур Джанашіа, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі, Абдулла Ісмаїлов.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Як повідомляв УНІАН, Міхеїла Саакашвілі, який має громадянство України, затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за 8 років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

Після арешту Саакашвілі відправили до в'язниці в місті Руставі, а 8 листопада перевезли до лікарні при Глданській в'язниці в Тбілісі.

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Автор: Тамара Отовська