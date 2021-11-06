За словами глави Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе, стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі, який оголосив голодування, стабільний.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії показала відеокадри, на яких видно, як колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі приймає їжу.

Саакашвілі був арештований після того, як прибув до Грузії під час проведення в країні першого туру муніципальних виборів. Після арешту він оголосив голодування, яке триває вже 37 днів.

"У зв'язку з великим суспільним інтересом ми публікуємо деякі факти прийому їжі Міхеїлом Саакашвілі. На відео добре видно, як ув'язнений Міхеїл Саакашвілі отримує їжу і натуральні соки в різний час дня", - говориться у повідомленні пенітенціарної служби.

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За словами глави Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе, стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі, який оголосив голодування, стабільний. Політик їсть каші і п'є натуральні соки, всі показники життєдіяльності в нормі, заявив міністр.

Водночас, як повідомляв УНІАН, сьогодні голодуючий у в'язниці Саакашвілі заявив про відмову від соку, вітамінів і глюкози. "З сьогоднішнього ранку, щоб остаточно розвіяти всі безсовісні спекуляції, спрямовані на мою дискредитацію, я відмовився не тільки від соку, але і від мінералів і вітамінів, таблеток глюкози, які служили для підтримки життєдіяльності організму", - написав Саакашвілі в соцмережі.

Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі

Міхеїл Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали у Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі.

В даний час Саакашвілі утримують в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента в приватну клініку.

3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі.

10 листопада має розпочатися судовий процес над Саакашвілі у справі про погром в телекомпанії "Імеді", і влада, виходячи із заходів безпеки, розглядає питання про те, щоб організувати суд в Руставській пенітенціарній установі.

Автор: Ірина Погоріла