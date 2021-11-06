Спеціальна пенітенціарна служба Грузії показала відеокадри, на яких видно, як колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі приймає їжу.
Саакашвілі був арештований після того, як прибув до Грузії під час проведення в країні першого туру муніципальних виборів. Після арешту він оголосив голодування, яке триває вже 37 днів.
"У зв'язку з великим суспільним інтересом ми публікуємо деякі факти прийому їжі Міхеїлом Саакашвілі. На відео добре видно, як ув'язнений Міхеїл Саакашвілі отримує їжу і натуральні соки в різний час дня", - говориться у повідомленні пенітенціарної служби.
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За словами глави Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе, стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі, який оголосив голодування, стабільний. Політик їсть каші і п'є натуральні соки, всі показники життєдіяльності в нормі, заявив міністр.
Водночас, як повідомляв УНІАН, сьогодні голодуючий у в'язниці Саакашвілі заявив про відмову від соку, вітамінів і глюкози. "З сьогоднішнього ранку, щоб остаточно розвіяти всі безсовісні спекуляції, спрямовані на мою дискредитацію, я відмовився не тільки від соку, але і від мінералів і вітамінів, таблеток глюкози, які служили для підтримки життєдіяльності організму", - написав Саакашвілі в соцмережі.
Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі
Міхеїл Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали у Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі.
В даний час Саакашвілі утримують в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента в приватну клініку.
3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі.
10 листопада має розпочатися судовий процес над Саакашвілі у справі про погром в телекомпанії "Імеді", і влада, виходячи із заходів безпеки, розглядає питання про те, щоб організувати суд в Руставській пенітенціарній установі.