Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі планують вбити у грузинському СІЗО, де його утримують, заявив його адвокат Ніка Гварамія.
Про це повідомляють "Новини-Грузія"
За словами Гварамії, в пенітенціарній установі №12 в Руставі, де знаходиться Саакашвілі, планується імітація бунту, під час якого він буде ліквідований.
"Переведення до тюремної лікарні буде пов'язане з проблемами безпеки і, за нашою інформацією, ці проблеми будуть імітовані нинішньою владою країни. Буде т. зв. імітований бунт, який закінчиться ліквідацією Міхеїла Саакашвілі", - каже адвокат.
Гварамія вимагає, щоб екс-президента Грузії найближчими годинами госпіталізували до багатопрофільної клініки, де йому буде забезпечена безпека і подбають про його здоров'я.
"Існує ризик зупинки серця. У клініці має бути кардіологічна служба другого рівня. Зокрема, інтервенційна кардіологія, лабораторія ангіокардіології, імплантація кардіостимулятора ендокарда, імплантація та катетерна абляція, лікування стенокардії та тромботичних ускладнень. У тюремній лікарні це неможливо", - зазначив Гварамія.
Читайте такожГрузинські лікарі рекомендують госпіталізувати СаакашвіліГрузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі назвав подібні заяви маячнею і провокацією.
"Це повна маячня і провокація. Населення відмінно розуміє, чому прихильники Саакашвілі хочуть посіяти до виборів в майбутню суботу паніку. Цей тиждень буде напруженим, з'являться й інші брехливі заяви. Весь цей тиждень вони показуватимуть, як голодує ця людина, якій ніхто не перешкоджає їсти. Лікарі ведуть повний контроль за станом здоров'я Саакашвілі", - стверджує прем'єр-міністр.
Затримання Саакашвілі в Грузії
1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі, після чого його помістили в пенітенціарну установу. Політик заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
На батьківщині Саакашвілі не був останні 8 років - у Грузії він оголошений у розшук, а також заочно засуджений до шести років ув'язнення.
23 жовтня стало відомо про погіршення стану політика - через голодування йому зробили переливання крові.