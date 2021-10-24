Адвокат політика Ніка Гварамія стверджує, що в СІЗО Руставі хочуть імітувати бунт з метою ліквідації Міхеїла Саакашвілі.

Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі планують вбити у грузинському СІЗО, де його утримують, заявив його адвокат Ніка Гварамія.

Про це повідомляють "Новини-Грузія"

За словами Гварамії, в пенітенціарній установі №12 в Руставі, де знаходиться Саакашвілі, планується імітація бунту, під час якого він буде ліквідований.

"Переведення до тюремної лікарні буде пов'язане з проблемами безпеки і, за нашою інформацією, ці проблеми будуть імітовані нинішньою владою країни. Буде т. зв. імітований бунт, який закінчиться ліквідацією Міхеїла Саакашвілі", - каже адвокат.

Гварамія вимагає, щоб екс-президента Грузії найближчими годинами госпіталізували до багатопрофільної клініки, де йому буде забезпечена безпека і подбають про його здоров'я.

"Існує ризик зупинки серця. У клініці має бути кардіологічна служба другого рівня. Зокрема, інтервенційна кардіологія, лабораторія ангіокардіології, імплантація кардіостимулятора ендокарда, імплантація та катетерна абляція, лікування стенокардії та тромботичних ускладнень. У тюремній лікарні це неможливо", - зазначив Гварамія.

Читайте такожГрузинські лікарі рекомендують госпіталізувати СаакашвіліГрузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі назвав подібні заяви маячнею і провокацією.

"Це повна маячня і провокація. Населення відмінно розуміє, чому прихильники Саакашвілі хочуть посіяти до виборів в майбутню суботу паніку. Цей тиждень буде напруженим, з'являться й інші брехливі заяви. Весь цей тиждень вони показуватимуть, як голодує ця людина, якій ніхто не перешкоджає їсти. Лікарі ведуть повний контроль за станом здоров'я Саакашвілі", - стверджує прем'єр-міністр.

Затримання Саакашвілі в Грузії

1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі, після чого його помістили в пенітенціарну установу. Політик заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

На батьківщині Саакашвілі не був останні 8 років - у Грузії він оголошений у розшук, а також заочно засуджений до шести років ув'язнення.

23 жовтня стало відомо про погіршення стану політика - через голодування йому зробили переливання крові.

Автор: Станіслав Кожемякін