Міхеїл Саакашвілі підкреслив, що зважився на такий крок, щоб розвіяти всі спекуляції, спрямовані на його дискредитацію.

Екс-президент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, який 37-й день голодує у грузинській в'язниці, заявив про відмову від соку, вітамінів, мінералів і глюкози.

Про це він написав у Facebook.

"З сьогоднішнього ранку, щоб остаточно розвіяти всі безсовісні спекуляції, спрямовані на мою дискредитацію, я відмовився не тільки від соку, але й від мінералів і вітамінів, таблеток глюкози, які слугували для підтримки життєдіяльності організму", - написав Саакашвілі.

При цьому він зазначив, що тепер в будь-яку хвилину і максимум через кілька днів неминучі серйозні ускладнення.

За словами Саакашвілі, деякі ускладнення вже очевидні, і в останні дні адміністрація в'язниці вже викликала до нього кількох фахівців.

"Для мене ясно, що метою Путіна і Іванішвілі є моє фізичне знищення. Тепер я сподіваюся на солідарність, людяність і громадянську позицію грузинського народу. Хай живе наша свобода!", — написав Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі.

Нині Саакашвілі утримують в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента у приватну клініку.

3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі.

10 листопада має розпочатися судовий процес над Саакашвілі у справі про погром в телекомпанії "Імеді", і влада, виходячи міркувань безпеки, розглядає питання про те, щоб організувати суд в Руставській пенітенціарній установі.

Представник Служби держбезпеки Грузії Бачо Мгеладзе заявив, що прихильники Саакашвілі планують заблокувати будівлі парламенту, апарату уряду, адміністрації президента, Мін'юсту, МВС, а також перекрити під'їзні шляхи до пенітенціарної установи, де утримується екс-президент.

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Автор: Вікторія Токарєва