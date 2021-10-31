Представники "Єдиного національного руху" зуміли перемогти тільки в 1 з 20 муніципалітетів країни.

Партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), заснована голодуючим екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, програла місцеві вибори в його країні.

Про це свідчать результати підрахунку голосів Центральною виборчою комісією Грузії.

Так, в 19 з 20 муніципалітетів (зокрема в п'яти самоврядних міст - Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті і Руставі) з незначним відривом (від 2,1% до 11%) перемагають кандидати правлячої політсили "Грузинська мрія".

Кандидат від ЄНР Гіоргій Харчілава переміг тільки в Цаленджихському муніципалітеті на заході країни.

На цьому тлі один з лідерів ЄНР Давид Кіркітадзе, який балотувався в мери Руставі, звинуватив владу у фальсифікаціях і заявив, шо його партія не визнає підсумки другого туру місцевих виборів.

"Ми не приймемо підсумки виборів, нав'язані нам ґвалтівниками, і вживемо відповідних заходів, зокрема і гострий протест. Цей насильницький акт, вчинений владою, ніколи не буде визнаний демократичними виборами. Ми маємо намір боротися", - заявив Кіркітадзе.

Читайте такожУ Грузії завершився другий тур муніципальних виборів: екзитполи дають суперечливі результатиІнший лідер партії Саакашвілі Гіоргій Барамідзе анонсував початок "жорсткого протесту і громадянської непокори владі" в Грузії з 1 листопада.

"У кожному місті ми встановимо намети перед держустановами. Щодня будуть акції протесту. Все це продовжитися до тих пір, поки антинародна влада не піде з політичної сцени", - попередив Барамідзе.

Як вже повідомляв УНІАН, у першому турі виборів також перемогла "Грузинська мрія", а "Єдиний національний рух" посів друге місце.

Автор: Станіслав Кожемякін