Ботоферма заразила комп'ютери майже у 200 країнах.

Громадянина Китаю заарештували за підозрою в організації величезної ботоферми (мережа заражених комп'ютерів, якими хакери керують віддалено для проведення масових кібератак і шахрайства), через яку вкрадено мільярди доларів.

Як пише Sky News, за словами директора ФБР Крістофера Рея, ботоферма, імовірно, була найбільшою у світі: вона заразила комп'ютери майже у 200 країнах і сприяла цілій низці злочинів, зокрема фінансовим махінаціям, крадіжкам особистих даних та експлуатації дітей.

Повідомляється, що організатор ботоферми Юньхе Ван нібито заробив щонайменше 99 мільйонів доларів, купуючи розкішні автомобілі та нерухомість по всьому світу, продаючи доступ до ботоферми злочинцям, які використовували її для шахрайства.

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Ван використовував свої мільйони для купівлі 21 об'єкта нерухомості в ОАЕ, США, Китаї, Сінгапурі, Таїланді та Сент-Кітс і Невісі, де він отримав громадянство.

Як пише Sky News, його заарештували в Сінгапурі минулого тижня, у нього було конфісковано криптовалюту на суму 29 мільйонів доларів. Автомобілі, включно з Rolls-Royce, двома BMW і Ferrari, а також розкішний годинник входять до числа активів, які можуть бути конфісковані.

Влада США, Сінгапуру, Таїланду і Німеччини брала участь в операції з його арешту і блокування роботи ботоферми.

Згідно з обвинувальним висновком, ботоферму використовували для крадіжки "мільярдів доларів у фінансових установ, емітентів кредитних карт і власників рахунків, а також федеральних програм кредитування з 2014 року".

У разі визнання винним організатору ботоферми загрожує до 65 років тюремного ув'язнення.

Китай - новини

Раніше китайські військові під час нещодавніх військових навчань із Камбоджею показали робота-собаку з автоматичною гвинтівкою на спині. Таким чином вони фактично "перетворили найкращого (електронного) друга людини на машину для вбивства.

Також у мережу виклали знімки першого китайського універсального десантного корабля (УДК) нового типу, розміром з невеликий авіаносець.

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