Такі робособаки працюють завдяки штучному інтелекту.

Китайські військові під час нещодавніх військових навчань з Камбоджею показали робота-собаку з автоматичною гвинтівкою на спині. Таким чином вони фактично "перетворили найкращого (електронного) друга людини на машину для вбивства, пише CNN.

"Він може служити новим членом наших міських бойових операцій, замінюючи наших (людських) членів для проведення розвідки, ідентифікації (ворога) і завдання удару по цілі", - зауважив солдат Чен Вей у відеоролику державної телекомпанії CCTV.

На відео можна побачити, як собака-робот ходить, стрибає, лягає та рухається назад під керуванням віддаленого оператора. В одній з дій робот-стрілець веде піхотний підрозділ в імітовану будівлю. Також у відео показано автоматичну гвинтівку, яка встановлена під шестироторним безпілотником, що показує "різноманітність китайського інтелектуального безпілотного обладнання".

"Використання у військових цілях собак-роботів і, звичайно ж, невеликих безпілотників не є чимось новим. Тогорічне відео з камер відеоспостереження також висвітлило китайських озброєних гвинтівками електронних собак на спільних навчаннях за участю китайських, камбоджійських, лаоських, малайзійських, тайських і в'єтнамських військових, що відбулися в Китаї в листопаді минулого року", - нагадали в CNN.

Відомо, що у 2020 році ВПС США продемонстрували, як військові використовують роботів-собак як одну з ланок своєї передової системи управління боєм (ABMS), яка використовує штучний інтелект і швидкий аналіз даних для виявлення і протидії загрозам американським військовим об'єктам.

Журналісти наголосили, що "смертоносні" можливості безпілотників, які можна побачити на полях битв в Україні, показали, що вони є чудовим інструментом, який дозволяє арміям з невеликим оборонним бюджетом "конкурувати зі значно краще озброєними і профінансованими ворогами".

Зазначається, що Китай є одним із провідних світових експортерів БпЛА, проте минулого року Міністерство торгівлі країни запровадило експортний контроль над безпілотними технологіями, посилаючись на необхідність "захистити національну безпеку та інтереси". Проте роботизовані собаки, ймовірно, приносять багато реклами Народно-визвольній армії Китаю. Вони з'являються у соцмережах Китаю щонайменше впродовж року.

"Зазвичай нове обладнання не залучається до спільних навчань з іншою країною, тому собаки-роботи повинні були досягти певного рівня технічної зрілості", - підкреслив неназваний експерт для Global Times.

Використання роботів на війні

Раніше бригадний генерал, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Ігор Скибюк заявив, що роботизовані системи завершуватимуть війну, яку почала РФ в Україні.

"Як військовий професіонал, я маю свій аналіз, якесь прогнозування. Але це дуже складна війна. Нерозмірність можливостей нашого противника і важливість підтримки наших партнерів, системність і швидкість цієї підтримки", - пояснив він.

Також повідомлялось, що українські військові розбили взвод гранатометних роботизованих міні-танків російських окупантів. Бої велися в районі села Бердичі, на захід від Авдіївки.

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