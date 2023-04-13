КНР ухвалила це рішення на початку 2023-го року.

Китай схвалив надання Росії летальної допомоги щоб допомогти Москві у війні проти України. Як повідомляє Washington Post, таку інформацію від російської розвідки було виявлено в нещодавно оприлюднених секретних документах.

Пекін ухвалив остаточне рішення на початку 2023-го року. Постачання планувалося здійснювати завдяки маскуванню цієї допомоги під цивільні речі.

Постачання зброї повинне було проводитися поступово. Китай не хотів розголошення цієї інформації, бажаючи все зберегти у секреті.

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Однак, як заявили у США, підтверджень безпосередньо постачань летальної зброї від Китаю для Росії досі немає.

"Ми не бачили доказів того, що Китай передав зброю або надав летальну допомогу Росії. Але ми як і раніше стурбовані і продовжуємо уважно стежити", – передає слова високопоставленого чиновника адміністрації Washington Post.

США змогли отримати цю інформацію завдяки перехопленню розмов російської Служби зовнішньої розвідки.

Водночас Китай виступає швидше у ролі миротворця у російсько-українській війні, адже йому буде вигідне просто завершення цього збройного конфлікту. Але якщо відбудеться "напад на Москву із значним застосуванням зброї США та НАТО", то Китай тоді знайде причину все-таки надати зброю Росії.

Співпраця Пекіна і Москви: що відомо

21 березня лідер КНР Сі Цзіньпін завітав до столиці Росії з візитом до Володимира Путіна. Обидві адміністрації за підсумком переговорів назвали їх "успішними". Окрім цього лідери зверталися один до одного "дорогий друже".

У Німеччині заявили, що Китай вважає Україну російською власністю. У цьому випадку Пекін діє за принципом своєї політики щодо Тайваню, котрий вважає своєю споконвічною територією.

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