Ван І закликав до недопущення посилення ситуації в Україні.

Китай визнав напад Російської Федерації на Україну. Міністр закордонних справ Ван I вперше заявив про війну.

Про це пише The Guardian

"Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше", – заявив китайський дипломат під час переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

При цьому Ван і також закликав сторони вжити більше дій щодо запобігання ескалації в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Китаю відмовилася постачати авіакомпаніям Російської Федерації запчастини. У РФ шукатимуть можливість купити запчастини для літаків у Туреччині, Індії та інших країнах.

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