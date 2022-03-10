Глава МЗС Китаю заговорив про війну в Україні / фото REUTERS
Китай визнав напад Російської Федерації на Україну. Міністр закордонних справ Ван I вперше заявив про війну.
Про це пише The Guardian
"Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше", – заявив китайський дипломат під час переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.
При цьому Ван і також закликав сторони вжити більше дій щодо запобігання ескалації в Україні.
Як раніше повідомляв УНІАН, влада Китаю відмовилася постачати авіакомпаніям Російської Федерації запчастини. У РФ шукатимуть можливість купити запчастини для літаків у Туреччині, Індії та інших країнах.