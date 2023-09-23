Південна Корея, США і Японія пообіцяли співпрацювати зі світовим співтовариством, щоб жорстко реагувати на будь-які загрози регіональній безпеці.

Глави МЗС Південної Кореї, США та Японії домовилися вжити суворих заходів проти можливої угоди по зброї між Росією та Північною Кореєю.

Як повідомляє Yonhap, міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин зустрівся зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном та японським колегою Йоко Камікавою в п'ятницю, 22 вересня, в Нью-Йорку, щоб обговорити російсько-північнокорейські угоди по зброї.

Дипломати висловили глибоку стурбованість з приводу військового співробітництва двох країн та попередили, що потенційна угода по зброї між Пхеньяном та Москвою буде порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, за які голосувала сама Росія.

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За даними міністерства, вони пообіцяли співпрацювати зі світовим співтовариством, щоб жорстко реагувати на будь-які загрози регіональній безпеці в порушення резолюцій РБ ООН.

Угода по зброї між РФ та Північною Кореєю

У вересні 2023 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів саміт з Президентом Росії Володимиром Путіним на тлі зростаючої стурбованості можливою угодою про зброю між двома країнами.

Станом на 14 вересня 2023 року було відомо про те, що РФ вже отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети для "Градів". Також повідомлялося про те, що Китай може постачати свою зброю в Росію транзитом через Північну Корею.

21 вересня 2023 року стало відомо про те, що США планують посилити санкції проти КНДР за підтримку війни Росії в Україні.

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