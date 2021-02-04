У комі хлопець сам двічі перехворів на коронавірус, але рідні поки не знають, як розповісти йому про пандемію.

У Великій Британії знайшли юнака, який досі не знає про пандемію COVID-19. 19-річний Джозеф Флавілл провів майже рік у комі та лише зараз приходить до тями.

Про це йдеться в новині ТСН.

Читайте такожУ Великій Британії щеплення від коронавірусу отримали вже 8 мільйонів людейЮнаку нічого невідомо ані про коронавірус, ані про локдауни. Торік у березні його збила машина, і на наступні 11 місяців хлопець опинився у комі.

При цьому двічі за цей час у непритомного пацієнта був позитивний тест на коронавірус. Обидва рази британець одужав.

Днями юнак отямився і тепер потроху відновлюється. Родина й лікарі досі не знають, як краще розповісти хлопцю про зміни, що трапилися у світі за останній рік.

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Автор: УНІАН