В Офісі президента вважають, що спілкування Зеленського з Путіним може бути більш ефективним стосовно урегулювання ситуації на Донбасі.

Для української влади більш важлива двостороння зустріч президента Володимира Зеленського і президента Російської Федерації Володимира Путіна, аніж останнього з лідером Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю на телеканалі «Україна-24».

Подоляка запитали, чи є відчуття, що усі чекають на зустріч президента США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.

«Ми, скоріше, чекаємо на зустріч президента Зеленського і президента Путіна, бо це, на мій погляд, більш важливо для нас. Тому що Володимир Олександрович на сьогодні точно розуміє всі ризики ситуації, яка склалася. Він точно розуміє, які можуть бути виходи з цієї ситуації, і це спілкування було б набагато більш ефективним», - наголосив Подоляк.

При цьому він визнав, що світ чекає на зустріч Байдена і Путіна.

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«Тому що є не тільки український конфлікт сьогодні (війна на Донбасі, розпочата Росією – УНІАН), не тільки українська тематика є у глобальному порядку денному, де присутня Росія. Там є багато інших тем, тем і Сирії, Близького Сходу, і тема Східної Європи, і тема, скажімо, «Північного потоку-2». Багато тем, наслідком яких є постійна ескалація в глобальному сенсі. Тобто, Російська Федерація постійно підіймає планку, скажімо так, жорстких пропозицій, і світу треба на це реагувати. І безумовно, президент Сполучених Штатів Байден вважається, скажімо, більш уповноваженим переговорником з Російською Федерацією у цих питаннях», - додав Подоляк.

За його словами, Україна володіє інформацією, якщо відбуваються контакти між США і РФ.

Він наголосив, що треба відмовитися від суджень, що розгляд питань України на світовій арені відбувається без її участі. «Це не зовсім вірно. Тому що світовий порядок денний і дає підстави розмовляти про якісь ескалаційні точки без присутності тої чи іншої країни. Для нас це невигідно, але для нас це важливо, тому що, і Сполучені Штати, і Росія мають своє бачення того, як цей регіон у цілому має розвиватися. Безумовно, вони у двосторонньому форматі можуть обмінятися думками. Ми точно отримуємо інформацію про те, про що вони будуть розмовляти по дипломатичних каналах, по закритих каналах, по каналах, які має Андрій Борисович Єрмак, отримуємо навіть по медійних каналах, трошки пізніше. Безумовно, ми усю цю інформацію отримуємо», - наголосив Подоляк.

Він додав, що найперше Україна отримує інформацію від адміністрації американського президента.

Зустріч Байдена з Путіним

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін проведуть першу особисту зустріч 16 червня у Женеві (Швейцарія).

Зустріч Зеленського і Путіна

Наразі дата і місце проведення зустрічі Зеленського і Путіна точно не узгоджені. В Офісі президента України мають намір включити «важкі питання» в порядок денний зустрічі Зеленського з Путіним. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляє, що зустріч лідерів України і Росії повинна проводитися у третій країні, яка займає нейтралітет.

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Автор: Віталій Саєнко