У Кремлі допустили проведення переговорів між Зеленським та Путіним, але тільки в Москві

Пєсков заявив, що міркування про інше місце для переговорів нібито "недоречні".

Росія поки не розглядає проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в будь-якому іншому місці, крім Москви. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

"Ми поки що говоримо про Москву. Міркування про інше місце для переговорів недоречні", - сказав він журналістам.

Пєсков також дорікнув Зеленському за те, що той не відреагував на повторне запрошення на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також прессекретар Кремля додав, що мирні переговори в Туреччині та в ОАЕ "не є наступними". За його словами, ці переговори відрізняються за своєю суттю.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним - що відомо

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання. За його словами, лідери України та РФ могли б обговорити питання територій і ЗАЕС.

Сібіга підкреслив, що поки Путін не демонструє, що він хоче припинити агресію проти України. Він додав, що в сучасній геополітичній реальності тільки США і президент Дональд Трамп здатні змусити Москву припинити війну.

