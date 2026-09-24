'Реальна можливість': Зеленський назвав імовірну дату тристоронніх переговорів з Путіним

Україна готова підтримати формат, якщо буде домовленість, а участь Трампа та представників інших держав може створити умови для результативних переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч за участю Росії та США із потенційно реальним результатом може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20 12 грудня. Про це він заявив під час спілкування з пресою на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Новини.LIVE.

За словами Зеленського, такий формат є однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною.

"Я вважаю, що це реальна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом", - заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що участь президента США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити необхідну атмосферу для результативної зустрічі.

"Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість", – заявив Зеленський.

Перспективи тристоронніх переговорів

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч в Нью-Йорку в межах проведення засідання Генеральної асамблеї ООН високого рівня. Обоє лідерів обговорили шляхи припинення війни Росії проти України.

Після зустрічі у Трампа запитали, чи існує можливість проведення тристоронньої зустрічі в Маямі на полях майбутнього саміту "Великої двадцятки" між ним, Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

Як казав Трамп, він не знає, чи це станеться, але нагадав, що на Алясці у нього вже була зустріч з Путіним: "Я думаю, що він би зустрівся ще раз. Я не знаю щодо Маямі. У нас в Маямі дуже скоро відбудеться важлива подія… Він готовий зустрітися. Він готовий. Він хотів би, щоб війна закінчилася".

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