Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про швидкий початок судового процесу.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який судитиме російських військових злочинців.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про можливість розгляду в цьому суді двох справ проти РФ щодо її злочинів в Україні, повідомляють росЗМІ.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", - сказав Пєсков.

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Він заявив, що в РФ не втомлюються нагадувати, що нібито "протягом багатьох років ні будь-які міжнародні суддівські установи, навіть ті, які ми не визнаємо, ні інші члени міжнародного співтовариства не спромоглися звертати увагу на руйнування цивільної інфраструктури" на окупованому Донбасі.

Міжнародний суд зі злочинів РФ - деталі

Міжнародний кримінальний суд планує відкрити перші дві справи, які пов'язані з військовими злочинами Росії під час війни в Україні. Ці справи стануть першими міжнародними звинуваченнями щодо Росії з початку повномасштабного вторгнення. Робота над ними ведеться спеціальними групами вже протягом декількох місяців.

У коаліцію зі створення спецтрибуналу для Росії приєдналося вже 32 держави. Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення спеціального трибуналу зі злочину агресії Росії проти України.

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