Скоро можливі і перші арешти. Імунітету до них немає навіть у президента РФ.

Міжнародний кримінальний суд планує відкрити перші дві справи, які пов’язані з військовими злочинами Росії під час війни в Україні. Як повідомляє The New York Times з посиланням на посадовців суду, за підсумками слуханнями буде вимагатися арешт винних осіб.

Ці справи стануть першими міжнародними звинуваченнями щодо Росії з початку повномасштабного вторгнення. Робота над ними ведеться спеціальними групами уже упродовж кількох місяців.

Головними темами дебютних двох справ стануть: викрадання українських дітей та умисний напад на цивільну інфраструктуру.

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"Слідчі стверджують, що Росія викрадала українських дітей і підлітків і відправляла їх у російські табори перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по цивільній інфраструктурі", - йдеться в матеріалі NYT.

Спочатку головний прокурор Карім Хан представить свої звинувачення колегії суддів досудового провадження. Вони вже повинні ухвалити рішення, чи були дотримані правові стандарти для видачі ордерів на арешт, чи слідчим потрібні додаткові докази.

"Ми публічно не обговорюємо деталі, пов’язані з поточними розслідуваннями", - саме так у прокуратурі відповіли на запит The New York Times, у якому видання просило підтвердити запити про ордери на арешт.

На даний момент невідомо, кому саме будуть пред’являти звинувачення. Однак є ймовірність, що така доля може наздогнати і російського президента.

"Деякі сторонні дипломати та експерти сказали, що можливо висунуть звинувачення президенту Росії Володимиру В. Путіну, оскільки суд не визнає імунітет для глави держави у справах, пов’язаних із військовими злочинами, злочинами проти людства чи геноцидом", - йдеться у матеріалі.

Щоправда навряд чи відбудеться судовий розгляд. Заочно справи розглядати не будуть, а Російська Федерація скоріше всього не видасть власних високопосадовців. Більше того, Кремль заперечує звинувачення у військових злочинах, не зважаючи на те, що міжнародні та українські слідчі зібрали вагомі докази низки звірств з перших днів вторгнення.

Світові судові справи проти Росії: що відомо

На початку квітня минулого року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що до Міжнародного суду в Гаазі звернулися відразу 42 країни щодо агресії Росії проти України. Все через розв’язання повномасштабної війни РФ.

17 листопада 2022-го року УНІАН повідомляв, що Гаазький суд визнав Росію винною у збитті МН17. Тоді повний контроль за діями "ДНР" виконувала Російська Федерація.

Минулого грудня Канада та Нідерланди звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням долучитися до міжнародного позову України проти Росії.

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