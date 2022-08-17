Раніше діджея, який поставив цю пісню, заарештували на десять діб.

В окупованому Криму відвідувача кафе, який попросив включити українську пісню, оштрафували на 50 тисяч рублів.

Про це повідомляє "Комерсант".

Підконтрольний Росії суд в Криму оштрафував відвідувача кафе "Краб" в одному з курортних селищ Дмитра Гайна за те, що він попросив поставити пісню репера YARMAK "Дике поле", в кліпі на яку є зображення емблеми батальйону "Азов".

Раніше діджея, який поставив цю пісню для Гайна, заарештували на десять діб за звинуваченням у демонстрації нібито "екстремістської символіки".

Також кримські ЗМІ публікували відео, в якому Дмитро Гайн просить вибачення, що замовив цю пісню, каже, що після її прослуховування пританцьовував, зобов'язується надалі такого не робити і заявляє про повну підтримку так званої "спецоперації".

Як повідомляв УНІАН, підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував діджея, який включив у караоке-барі "Краб" пісню "Дике поле" українського виконавця YARMAK.

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