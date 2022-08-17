В окупованому Криму відвідувача кафе, який попросив включити українську пісню, оштрафували на 50 тисяч рублів.
Про це повідомляє "Комерсант".
Підконтрольний Росії суд в Криму оштрафував відвідувача кафе "Краб" в одному з курортних селищ Дмитра Гайна за те, що він попросив поставити пісню репера YARMAK "Дике поле", в кліпі на яку є зображення емблеми батальйону "Азов".
Раніше діджея, який поставив цю пісню для Гайна, заарештували на десять діб за звинуваченням у демонстрації нібито "екстремістської символіки".
Також кримські ЗМІ публікували відео, в якому Дмитро Гайн просить вибачення, що замовив цю пісню, каже, що після її прослуховування пританцьовував, зобов'язується надалі такого не робити і заявляє про повну підтримку так званої "спецоперації".
Як повідомляв УНІАН, підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував діджея, який включив у караоке-барі "Краб" пісню "Дике поле" українського виконавця YARMAK.