Людям, які не були вакциновані від COVID-19 або не перехворіли ним, дозволено робити покупки тільки в магазинах товарів першої необхідності.

У Латвії з набранням чинності низки антикризових обмежень на три місяці оголошено надзвичайний стан.

Передбачено, що людям, які не були вакциновані від COVID-19 або не перехворіли ним, дозволено робити покупки тільки в магазинах товарів першої необхідності і заборонено відвідувати, наприклад, торгові центри, повідомляє Rus.Delfi.lv.

Також вирішено обмежити і вакцинованих осіб - наприклад, на заходах, що проходять в "зеленому" режимі, необхідно носити маски і дотримуватися дистанції.

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Магазини, які можуть відвідувати і особи без ковід-сертифіката — це продуктові магазини, аптеки, магазини оптики, магазини кормів для тварин, місця продажу преси, магазини гігієнічних товарів, телекомунікаційні магазини і автозаправні станції. Ці місця повинні будуть надати площу по 25 кв. метрів на одного відвідувача.

У вихідні та святкові дні в торгових центрах будуть відкриті тільки продуктові магазини, аптеки, оптики, магазини кормів, преси, магазини гігієнічних товарів і телекомунікаційні магазини. Також будуть доступні постачальники послуг, таких як ремонт взуття та хімчистка.

Всі, для кого це можливо, як в державному, так і в приватному секторі, повинні працювати віддалено.

Школи і після оголошення надзвичайного стану продовжать працювати очно, але маски повинні носити всі учні, а кількість занять за інтересами буде значно скорочено. Позанавчальні заходи, такі як екскурсії, відвідування музеїв, під час надзвичайного стану заборонені.

Під час надзвичайного стану культурні заходи проводитимуться з меншою кількістю відвідувачів — 60% місткості.

За даними агентства BNS, у Латвії 14-денна кумулятивна захворюваність досягла найвищого рівня з початку пандемії - 784,1 випадки на 100 тис. населення. До цього найвищий кумулятивний показник у країні спостерігався лише під час піку попередньої зимової хвилі COVID-19 у січні, коли він становив понад 600 випадків у період з 30 грудня до 23 січня, а в окремі дні наближався до 700.

Надзвичайний стан в Латвії з пандемії коронавірусу раніше оголошувався вже двічі.

Раніше уряд Латвії оголосив режим НС на кордоні з Білоруссю - він діятиме з 11 серпня до 10 листопада.

Також нагадаємо, Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в'їзду.

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Автор: Вікторія Токарєва