Режим НС поки вводиться з 9 листопада по 6 грудня.

Сьогодні на позачерговому засіданні уряд Латвії прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Національне телерадіомовлення LRT.

«Наразі на період з 9 листопада по 6 грудня», - йдеться у проекті наказу Кабінету міністрів.

Якими будуть заходи підтримки населення і підприємців, уряд вирішить у вівторок 10 листопада, заявив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш.

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Під час НС будуть скасовані або заборонені всі публічні очні заходи. Ця заборона не поширюється на організовані поза приміщеннями збори, ходи і пікети за участю не більше ніж 50 осіб.

На приватних заходах у період НС (крім похорону) можна буде збиратися не більше ніж по 10 осіб одночасно і не більше ніж з двох домогосподарств. На похороні можна буде збиратися не більше ніж десятьом особам, які проводжають в останню путь.

Коронавірус у Латвії: статистика

У Латвії за минулу добу виявлено 357 інфікованих коронавірусом, померли 7 інфікованих коронавірусом, повідомляє Центр профілактики та контролю захворювань (SPKC, ЦПКЗ).

Загальна кількість інфікованих за весь період поширення коронавірусу в Латвії досягла 7476 осіб, з них одужали 1444, померли 95 осіб.

Штрафи за відсутність масок

У Латвії з 20 листопада набудуть чинності штрафи до 50 євро за відсутність захисних масок під час перебування людей у громадському транспорті, магазинах та інших громадських місцях. До того часу органи самоврядування зобов'язані забезпечити масками малозабезпечених осіб на їх адміністративній території.

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Автор: Тамара Отовська