Сьогодні на позачерговому засіданні уряд Латвії прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Національне телерадіомовлення LRT.
«Наразі на період з 9 листопада по 6 грудня», - йдеться у проекті наказу Кабінету міністрів.
Якими будуть заходи підтримки населення і підприємців, уряд вирішить у вівторок 10 листопада, заявив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш.
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Під час НС будуть скасовані або заборонені всі публічні очні заходи. Ця заборона не поширюється на організовані поза приміщеннями збори, ходи і пікети за участю не більше ніж 50 осіб.
На приватних заходах у період НС (крім похорону) можна буде збиратися не більше ніж по 10 осіб одночасно і не більше ніж з двох домогосподарств. На похороні можна буде збиратися не більше ніж десятьом особам, які проводжають в останню путь.
Коронавірус у Латвії: статистика
У Латвії за минулу добу виявлено 357 інфікованих коронавірусом, померли 7 інфікованих коронавірусом, повідомляє Центр профілактики та контролю захворювань (SPKC, ЦПКЗ).
Загальна кількість інфікованих за весь період поширення коронавірусу в Латвії досягла 7476 осіб, з них одужали 1444, померли 95 осіб.
Штрафи за відсутність масок
У Латвії з 20 листопада набудуть чинності штрафи до 50 євро за відсутність захисних масок під час перебування людей у громадському транспорті, магазинах та інших громадських місцях. До того часу органи самоврядування зобов'язані забезпечити масками малозабезпечених осіб на їх адміністративній території.
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