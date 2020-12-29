З 30 по 4 січня і 8-10 січня з 22:00 до 5:00 всі мають перебувати вдома.

Уряд Латвії запровадив комендантську годину на вихідних, з 30 по 4 січня і 8-10 січня з 22:00 до 5:00 всі мають перебувати вдома.

Читайте такожУ ВООЗ вважають, що коронавірус стане ендемічнимПро це на прес-конференції повідомив прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш, передає Delfi.

За його словами, за останній тиждень кожен день від коронавірусу вмирають в середньому 17 осіб, і це потрібно зупинити.

Режим надзвичайної ситуації продовжено до 7 лютого.

Міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле закликала провести "тихі вихідні" за вивченням інформації про вакцини і нагадала, що в лікарнях борються за своє життя понад 1000 хворих.

Обмежувати пересування вдень ​​поки що не планується. Магазини та кафе зможуть працювати з 6:00 до 21:00, щоб працівники могли дістатися до будинку, не порушуючи правила.

Кожен випадок порушення комендантської години розглядатиметься індивідуально, пояснив глава Держполіції Арманд Рукс. Якщо людина вийшла в цілодобову аптеку за ліками - це зовсім інша ситуація, аніж якщо вночі хтось п'яний ходить по місту і веселиться.

Мета обмежень - не оштрафували якомога більшу кількість людей, а зробити так, щоб не було народних гулянь на Новий рік. Тих, хто зможе пояснити, з якої поважної причини він вийшов на вулицю, його можуть і не оштрафувати.

Як пояснила Вінькеле, в сад приватного будинку виходити можна. До 17 січня продовжується обмеження планових медичних послуг. Допомагати контролювати дотримання комендантської години буде армія. Планується залучити кілька сотень військових.

Завтра буде ще одне засідання Кабміну, де нові обмеження будуть прийняті в остаточній редакції. Обговорюватиметься, зокрема, те, що буде зі школами і до якого числа буде заборонено надання косметичних та інших послуг.

Жорсткий карантин в Україні 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачатиме такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що буде дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Буде дозволено організацію "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Буде дозволено організацію "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин. Також працюватимуть АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси буде дозволено працювати виключно за попереднім записом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко