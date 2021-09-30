Заборону публічного використання георгіївських стрічок підтримали більшість депутатів Сейму.

Сейм Латвії більшістю голосів підтримав у другому читанні законопроект, що забороняє використання георгіївських стрічок в ході святкових заходів, зборів, походів і пікетів.

Тепер же законопроект повинен пройти ще третє читання, повідомляє видання Delfi.

За заборону георгіївських стрічок проголосували менше 50 депутатів, але це дозволило затвердити закон для фінального голосування більшістю голосів зареєстрованих депутатів.

Як стверджує голова комісії з прав людини Артусс Кайміньш, до цього читання не подали жодної поправки. Це дозволяє припустити, що заборона буде затверджена і в остаточному, третьому читанні.

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Він вважає з урахуванням російської експансії в Україні і реалізованої тоталітарної ідеології в колишніх республіках СРСР у Латвії є підстави вважати достатньою загрозу демократичному порядку і безпеці.

"Забороняючи георгіївські стрічки, обмежуються прояви такої ідеології. Нам потрібно показати свою позицію щодо використання цих стрічок на публічних заходах", - заявив Кайміньш.

Депутат порівняв стрічку з піратським прапором.

Щоб заборона на публічне носіння георгіївської стрічки набула чинності, законопроект має бути схвалений Сеймом у трьох читаннях і підписаний президентом.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Білорусі на мітингу за Лукашенка помітили прапори кольору георгіївської стрічки та СРСР.

Автор: Олег Давигора