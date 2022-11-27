Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.

У території Латвії сталася ДТП, внаслідок якої постраждали українські військовослужбовці.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони Естонії, автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії.

"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.

В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.

На цій же трасі в суботу сталося кілька дорожньо-транспортних пригод через сніг та ожеледь.

Допомога Латвії Україні

Латвія з початку війни підтримує Україну. Країна не тільки надає озброєння, фінансову допомогу, а й надає всіляку політичну підтримку на міжнародній арені.

Так, у серпні Латвія передала Україні вертольоти.

Вона також зупинила видачу віз росіянам і визнала РФ спонсором тероризму.

Крім цього, Латвія подала клопотання в Європейського суду з прав людини про дозвіл брати участь у розгляді міжнародної справи "Україна проти Росії" як третя сторона.

Вас також можуть зацікавити новини: