У території Латвії сталася ДТП, внаслідок якої постраждали українські військовослужбовці.
Як повідомляє прес-служба Сил оборони Естонії, автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії.
"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.
В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них у важкому стані.
Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.
На цій же трасі в суботу сталося кілька дорожньо-транспортних пригод через сніг та ожеледь.
Допомога Латвії Україні
Латвія з початку війни підтримує Україну. Країна не тільки надає озброєння, фінансову допомогу, а й надає всіляку політичну підтримку на міжнародній арені.
Так, у серпні Латвія передала Україні вертольоти.
Вона також зупинила видачу віз росіянам і визнала РФ спонсором тероризму.
Крім цього, Латвія подала клопотання в Європейського суду з прав людини про дозвіл брати участь у розгляді міжнародної справи "Україна проти Росії" як третя сторона.