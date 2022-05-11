Рішення про подальші кроки буде ухвалено в залежності від реакції Варшави на російські вимоги, заявили у Лаврова.

Москва чекає офіційних вибачень від керівництва Польщі після того, як українські протестувальники облили червоною фарбою російського посла Сергія Андрєєва у Варшаві 9 травня.

Про це йдеться в Telegram Міністерства Лаврова.

"Очевидне грубе порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Польща не виконала одне з головних накладених на неї зобов'язань - не забезпечила недоторканність російських дипломатів", - стверджують росіяни.

Рішення про подальші кроки буде прийнято в залежності від реакції Варшави на російські вимоги, додали в МЗС.

9 травня у Варшаві посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили штучною кров'ю. Люди не дали послу покласти вінок на меморіал, він покинув кладовище в супроводі поліції під крики: "Фашисти!".

Пізніше повідомлялося, що українській журналістці Ірині Земляній, яка вчинила акцію протесту, почали погрожувати сотні росіян.

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